Военные спасли косулю из антидроновой сетки: момент попал на видео
Во время боевого задания украинские пограничники не проехали мимо чужой беды — они спасли косулю, которая попала в антидронную ловушку.
Украинские военнослужащие во время выполнения боевого задания спасли косулю, которая запуталась в антидроновой сетке. Животное заметили бойцы артиллерийского подразделения UNIT-A пограничной бригады «Месть» у дороги.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Косуля попала в антидроновую сетку и не могла самостоятельно выбраться из ловушки. Военнослужащие осторожно подошли к напуганному животному и освободили его из сетей.
«Даже в самые тяжелые моменты войны наши воины остаются людьми — с честью, состраданием и уважением к жизни», — отметили в ГПСУ.
Напомним, ранее возле Константиновки бойцы полка «Сафари» спасли собаку и овцу, которые запутались в антидроновой сетке. Животным уже ничего не угрожает.