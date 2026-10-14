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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Военные ТЦК ходят по домам и забирают мужчин: Лубинец раскрыл новый "метод" мобилизации

Зафиксировано около 10 случаев, когда представители ТЦК заходили в частные помещения и силой забирали оттуда мужчин.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Военный билет

Военный билет / © ТСН.ua

В Украине зафиксировали новый тип нарушений со стороны работников ТЦК и СП, которые насильно забирают мужчин непосредственно из частных домов. Омбудсман Дмитрий Лубинец считает это испытанием границ юридической реакции общества.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил в интервью «Радио Свобода».

Лубинец сообщил, что в Украине зафиксировали около 10 случаев, когда представители ТЦК заходили на территорию частных домовладений или в другие частные помещения и силой забирали оттуда мужчин.

По словам омбудсмана, подобные инциденты фиксируют в разных областях Украины. Он предположил, что таким образом фактически проверяют, какой будет юридическая реакция на подобные действия.

«Я думаю, что это проверка, какая будет юридическая реакция, если работники ТЦК и СП будут уже заходить даже в частные помещения и силой забирать оттуда собственников. То есть, попробовали в одном регионе — была реакция, пробуют в других регионах», — отметил Лубинец.

Один из таких случаев произошел в Хмельницкой области. Омбудсман сообщил, что его представительство уже отреагировало на ситуацию, а правоохранители заявили об открытии уголовного производства.

В то же время Лубинец отметил, что пока ему неизвестно о случаях, когда работники ТЦК выламывали двери в частные помещения. По его информации, чаще всего люди самостоятельно открывают двери или они остаются незапертыми, после чего военнослужащие заходят внутрь и силой выводят мужчин.

Омбудсман подчеркнул, что такие действия могут иметь признаки уголовных правонарушений.

Напомним, ранее Лубинец сообщил, что с начала 2026 года Офис омбудсмана получил более 5800 жалоб на возможные незаконные действия работников ТЦК, что почти равно показателю за весь 2025 год. По словам омбудсмана, кроме уже привычных нарушений — применения силы, изъятия телефонов, ограничения свободы и формальной ВВК — появилась новая негативная тенденция: работники ТЦК заходят в частные дома и силой выводят людей.

В ответ на эти случаи Офис омбудсмана обращается к правоохранителям: только за сентябрь по их материалам открыли 20 уголовных производств, есть факты объявления подозрений.

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