Военные ТЦК избили 16-летнего мотоциклиста на Ровенщине: детали от полиции

Военнослужащие ТЦК и СП / Иллюстративное фото

В Ровенской области 16-летний парень попал в больницу с травмами головы после конфликта с военными ТЦК и СП. Полиция открыла уголовное производство по факту избиения несовершеннолетнего.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Сообщение об инциденте в Сарненском районе поступило в полицию вечером 3 мая от 39-летней матери подростка-жительницы села Чудель.

По предварительным данным, недалеко от населенного пункта 16-летний местный парень ехал на мотоцикле вместе с несовершеннолетним другом, когда их остановили. По словам парня, это были представители ТЦК, которые поинтересовались документами. Водитель сообщил свой возраст, а его товарищ в этот момент убежал.

Подросток утверждает, что впоследствии между ним и мужчинами возник спор, который перерос в конфликт. По словам парня, во время этого военные избили его металлической палкой.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, убойную рану головы, а также ушибы рук, ног и грудной клетки.

По данному факту дознаватели начали досудебное расследование в уголовном производстве по статье об умышленном легком телесном повреждении. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

К слову, накануне на Волыни представители ТЦК заехали в частный двор и силой задержали трех мужчин, что спровоцировало драку с местными. Представительство омбудсмена обратилось в ГБР и полицию, отметив, что задержание происходило с применением силы и, вероятно, без участия правоохранителей. По данным сети, один гражданский получил травму лица. Волынский ТЦК отрицает избиение, заявив, что мужчины убегали и сопротивлялись, травмировав военных и повредив авто.

