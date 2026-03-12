Военные ТЦК могут задерживаться без проверки документов: нардеп объяснил, в каких случаях

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК) имеют право задерживать граждан без предварительной проверки документов, если заранее владеют информацией о пребывании в розыске.

Об этом сообщил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко в интервью «Телеграфу».

Приоритет задержания нарушителей

По словам народного депутата, в большинстве случаев так называемой «бусификации» речь идет о лицах, которые уже нарушили правила военного учета или не явились за повесткой. В таких ситуациях военнослужащим ТЦК не обязательно спрашивать документы на месте.

«Они знают, кто вы, знают, что вы в розыске, что вы не являетесь. Вас просто берут и введут. Вы начинаете сопротивляться… Но вы ведь не выполнили норму закона! И ему (военнослужащему ТЦК — ред.) не нужно уже на бодикамеру говорить: „Дай документы“», — объяснил Ивченко.

Нардеп добавил, что когда лицо, которое игнорирует повестки, находят в общественном месте (ресторане, спортзале или на улице), процедура идентификации может считаться пройденной, если ТЦК заранее идентифицировали нарушителя.

Использование бодикамер и ошибочные задержания

Нардеп заметил, чтобы все было честно, работникам ТЦК предложили носить бодикамеры. Так можно будет проверить, как они общаются с людьми и не нарушают ли закон.

При этом нардеп признал: иногда задерживают и тех, кто не прячется. Их останавливают, проверяют, и если оказывается, что человек имеет отсрочку (например, ухаживает за ребенком или учится), его все равно отпускают.

Вадим Ивченко подытожил, что основная задача ТЦК — поиск нарушителей учета и обеспечение их прибытия для прохождения службы. Он также напомнил, что право содействовать мобилизационным мерам пока предоставлено разным органам власти, в частности, местному самоуправлению.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Виннице городской голова Сергей Моргунов подписал распоряжение о создании мобильных групп оповещения, которые будут адресно вручать повестки. В их состав будут входить, кроме работников ТЦК и полиции, представители местных властей и ОСМД.

Кроме того, работники, имеющие бронирование от мобилизации, получают временную отсрочку от призыва. Однако на практике случаются ситуации, когда даже забронированных мужчин могут доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки данных.

Ранее украинцам объяснили, как избежать очередей в ТЦК благодаря новой функции «Резерв+».