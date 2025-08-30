Военные учения РФ в Беларуси: Буданов предупредил о волне информационных атак

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © ТСН.ua

В течение 12-16 сентября пойдет безумная волна информационных атак.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире Новости LIVE.

Буданов предупредил об обострении российских вбросов во время российско-белорусских учений «Запад-2025».

По прогнозам главы ГУР, страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.

Что предшествовало

Напомним, на территории Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».

Ранее сообщалось, что Украина отслеживает передвижение российских войск в Беларуси перед учениями «Запад-2025».