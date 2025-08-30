- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 723
- Время на прочтение
- 1 мин
Военные учения РФ в Беларуси: Буданов предупредил о волне информационных атак
Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов предупредил о новой волне российской дезинформации и провокаций.
В течение 12-16 сентября пойдет безумная волна информационных атак.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире Новости LIVE.
Буданов предупредил об обострении российских вбросов во время российско-белорусских учений «Запад-2025».
По прогнозам главы ГУР, страны Балтии попадут под серьезное информационное давление, сопровождающееся всевозможными вбросами и провокациями.
Что предшествовало
Напомним, на территории Беларуси состоятся российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».
Ранее сообщалось, что Украина отслеживает передвижение российских войск в Беларуси перед учениями «Запад-2025».