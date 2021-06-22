Военные учения Sea Breeze в Украине в этом году будут рекордными

В Черном море проведут тренировку военные из 32 стран.
На следующей неделе в Украине начнутся украинские-американские военные учения Sea Breeze.
Как сообщили во вторник, 22 июня, в пресс-службе посольства США в Украине, в этом году к тренировкам присоединится рекордное количество стран-участников.
Всего в учениях, которые будут проходить в акватории Черного моря, примут участие военные подразделения вооруженных сил из 32 страны мира. Участниками учений станут 5000 военных.
В частности, в Sea Breeze-2021 будет задействовано 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга. К учениям присоединится также Шестой флот ВМС США, который прибудет с места своей постоянной дислокации в Средиземном море.
Напомним, что российские военные считают, что в Украину доставляют современное вооружение под прикрытием военных учений Sea Breeze. Такое мнение высказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков