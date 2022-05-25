Украинские военные уничтожили БМП-3 оккупантов с полным боекомплектом: видео

ВСУ уничтожили БПМ-3 кафиров на юге Украины ,скриншот с видео

ВСУ нанесли мощный удар по позиции противника.

Украинские военные на юге страны уничтожили вражескую боевую машину пехоты-3 (БМП-3) с полным боекомплектом.

Соответствующее видео опубликовала прессслужба бригады, его можно посмотреть здесь.

На ролике видно, как украинские защитники нанесли удар по технике российских военных. Один из снарядов попал во вражескую БМП-3. Она мгновенно вспыхнула. В результате попадания сдетонировал боекомплект захватчиков.

ВСУ уничтожили БМП-3 кафиров на юге Украины, скриншот с видео

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