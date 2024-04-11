Военные возмущены: демобилизация исчезла из законопроекта – что дальше

11 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о мобилизации. Многострадальный документ готовили с прошлого года. 10 апреля почти до двух ночи нардепы отклонили более 4 тысяч правок. Кроме того, ключевой пункт о демобилизации, которого так ожидали военные, убрали из текста почти до окончательного голосования.

Почему в принятом законопроекте речь не идет о демобилизации, когда она возможна и при каких условиях и что об этом думают военные – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Из законопроекта о мобилизации выбросили демобилизацию

Предложения по демобилизации в тексте законопроекта о мобилизации менялись несколько раз. Раньше речь шла о возможности демобилизации после 36 месяцев службы при решении Ставки, затем – об увольнении тех, кто был непосредственно на передовой. В конечном итоге главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал министру обороны Рустему Умерову письмо, в котором предложил рассмотреть положение о демобилизации отдельно от правительственного закона о мобилизации. Следовательно, теперь депутаты должны разработать отдельный законопроект об увольнении военнослужащих из армии. По словам Евгения Карася, понять уставших военных можно, но все же есть нюансы, которые следует учитывать.

Евгений Карась говорит, что объективно сейчас нет возможности, чтобы заменить всех бойцов на фронте. Однако добавил, что военные возмущены и имеют на это право. Ибо два года полномасштабной войны отнимает как здоровье, так и силы.

Главная цель принятого закона о мобилизации – учет всех военнообязанных и обновление их данных, чтобы государство четко понимало, кто может быть мобилизован, кто имеет право на отсрочку от призыва, а кто забронирован. Во второе чтение в законопроект поступило более 4000 правок. Военнослужащий, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась говорит, что самое главное – это то, что этот закон наконец-то уже приняли и лавы ВСУ пополнятся новыми бойцами, что позволит стабилизировать фронт.

По словам Евгения Карася, негативно на события на фронте влияет то, что государство не смогло произвести зачистку несправедливости, где одни люди воюют, а другие наживаются на войне.

Мобилизация женщин

Но и это еще не все новшества. Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Такое громкое заявление сделала советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times. По ее словам, Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу.

"Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца – защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите" страны"

Центр противодействия дезинформации СНБО отреагировал на указанную публикацию, отметив, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня. Там добавили, что ни один закон не предусматривает мобилизацию женщин. Так что распространяемая информация – не соответствует действительности.

Евгений Карась считает, что женщины должны по собственному желанию вступать в ряды ВСУ.

В принятом законопроекте о мобилизации женщин также не идет. В документе отмечается, что украинские женщины могут служить в армии только при условии добровольного согласия. В то же время женщины, которые пригодны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту и имеют профессиональную (профессионально-техническую), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных.

Другие нововведения

Кроме того, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о мобилизации осужденных. Документ предлагает предоставлять возможность служить тем, кто заключен по нетрудным статьям.

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