"Военные ВСУ сами бомбят свою инфраструктуру": в Житомире преподавательницу лицея разоблачили на отрицании вооруженной агрессии РФ

Во время общения с коллегами женщина выражала нарративы кремля, звучащие в эфирах российских медиа.

В Житомире СБУ разоблачила преподавательницу лицея на отрицании вооруженной агрессии РФ. Женщина утверждала, что военные ВСУ сами бомбят свою инфраструктуру.

Об этом сообщает Управление СБУ в Житомирской области.

Во время общения с коллегами преподавательница одного из житомирских лицеев выражала нарративы кремля, звучащие в эфирах российских медиа.

В частности, по данным досудебного расследования, в помещении учебного заведения в начале июня женщина публично обвиняла украинских военных в том, что именно они бомбят свою же инфраструктуру. По ее словам, украинский самолет у Озерного (Житомирский район) тоже сбили свои же.

Многочисленные преступления и зверства окупантов в Ирпене и Буче подозреваемая публично называла "спланированной постановкой", срежиссированной украинскими властями.

Также подозреваемая заявила, что в 2014 году российские военные пришли в украинский Донецк, потому что якобы "местные жители сами желали и просили про это".

Аналогичные параллели проводила она и по поводу полномасштабного вооруженного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года, повторяя своим оппонентам, что "это не Россия к нам пришла".

На основании документированных фактов следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении в оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, СБК задержала агента Главного управления генштаба ВС РФ во время спецоперации в Херсонской области.

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