Военных, лечащихся в гражданских медучреждениях, будут кормить по стандартам НАТО – Минобороны

Министерство обороны Украины осуществляет изменения в системе обеспечения военных, которые находятся на лечении или реабилитации после ранения. В частности, Постановлением КМУ "усовершенствован механизм предоставления улучшенного питания военнослужащим в учреждениях здравоохранения всех форм собственности".

Об этом сообщило Минобороны.

Изменения, введенные постановлением, позволят обеспечить раненых бойцов питанием, соответствующим стандартам военно-медицинских учреждений стран НАТО. При этом соответствовать стандартам обяжут не только военные госпитали, но и гражданские больницы, оказывающие медицинскую помощь военнослужащим.

"Каждый защитник, рискующий своей жизнью ради нашей свободы, заслуживает лучших условий для восстановления. Мы не только обеспечиваем наших военных необходимым уходом, но и работаем над тем, чтобы каждый из них чувствовал поддержку и уважение. Эта инициатива — это наш ответ на их самоотверженность и мужество", — подчеркнул заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал Сергей Мельник.

Новые нормы разработаны с учетом потребностей человеческого организма, восстанавливающегося после ранения. Они регламентируют рацион, список товаров, их количество и вес.

Новые нормы обеспечивают полноценное питание, необходимое для быстрого восстановления здоровья. Например, они учитывают повышенную потребность в белках, витаминах и калориях, необходимых для лечения ранений или болезней. Расчет стоимости такого питания осуществляется на основе специального Каталога продуктов, утвержденного Минобороны. Каталог содержит актуальные цены на продукты, и именно они учитываются при определении стоимости питания на один койко-день в медучреждениях", — объяснил Мельник.

Постановление Кабмина не только устанавливает стандарты и требования для медучреждений, но предусматривает четкий механизм компенсации больницам расходов на питание, чтобы избежать злоупотреблений и обеспечить надлежащие условия защитникам, необходимым для быстрого выздоровления.

Напомним, боевой медик объявил голодовку из-за плохих условий в психушке. В ближайшее время планируется принятие управленческих решений, в том числе и о возможной административной ответственности лиц, ответственных за питание, и пересмотре договоров с поставщиками.

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