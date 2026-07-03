Военных прогоняли лопатами: в Волынском ТЦК объяснили инцидент на частном дворе

Военные ТЦК / © Цензор.нет

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Начальник Волынского областного ТЦК Роман Немашкало на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады прокомментировал резонансный инцидент с военными, которых местные жители изгоняли лопатами из частного двора.

Заседание ВСК транслировал на своем YouTube-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Немашкала, служебное расследование еще продолжается, поэтому окончательных выводов пока нет. В то же время он привел объяснения самих военнослужащих: преследуя микроавтобус, они восприняли этот участок как свободную территорию, поскольку не увидели жилых зданий, а въезд был открыт.

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Начальник областного ТЦК сообщил, что в настоящее время выясняется, кому именно принадлежит земельный участок, и подчеркнул, что, по словам участников инцидента, у них не было намерения заезжать на частную территорию.

Начальник Ковельского ТЦК и службы социальной поддержки Александр Левицкий сообщил, что один из военнослужащих — старший группы оповещения, младший сержант Ласло — был привлечен к ответственности: ему вынесли выговор.

Немашкало также объяснил, почему полиция не вмешалась в ситуацию: «Полиция не рискнула выйти к людям с лопатами».

В ТЦК добавили, что один из участников инцидента — мужчина, с которого сняли воинский учет ещё в 2015 году, — был повторно поставлен на учет и мобилизован.

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Напомним, столкновение с участием лопат произошло 9 июня в селе Вербка Ковельского района. Тогда восемь военнослужащих группы оповещения, из которых только двое имели боевой опыт, оказались на территории частной собственности. Один из военных получил удар лопатой по голове.

Ранее пресс-секретарь Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук рассказывала, что полицейские предъявили водителю микроавтобуса «законное требование» остановиться, однако тот проигнорировал его и продолжил движение до села Вербка. По ее словам, автомобиль заехал на «неопределенную территорию», хотя на кадрах с места происшествия чётко видно, что речь идёт о частном домовладении, огороженном забором.

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