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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1287
Время на прочтение
1 мин

Военных с наибольшим опытом на передовой уволят к концу года — Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал старт постепенной демобилизации до конца года для защитников, которые дольше всего находятся на передовой.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Демобилизация

Демобилизация / © ТСН

Военнослужащие, которые дольше всего служат и провели больше времени на фронте, начнут постепенно увольнять до конца года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам 12 мая.

По словам президента, одним из ключевых вопросов остается справедливый подход к военнослужащим, которые дольше всего находятся в рядах Сил обороны и участвовали в боевых действиях.

«Для них до конца года произойдет постепенное увольнение со службы», — подытожил президент.

Ранее в Генштабе сделали заявление об увольнении военных. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил о том, что уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.

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Дата публикации
Количество просмотров
1287
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