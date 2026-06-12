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- Украина
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Военных с наибольшим опытом на передовой уволят к концу года — Зеленский
Президент Владимир Зеленский анонсировал старт постепенной демобилизации до конца года для защитников, которые дольше всего находятся на передовой.
Военнослужащие, которые дольше всего служат и провели больше времени на фронте, начнут постепенно увольнять до конца года.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам 12 мая.
По словам президента, одним из ключевых вопросов остается справедливый подход к военнослужащим, которые дольше всего находятся в рядах Сил обороны и участвовали в боевых действиях.
«Для них до конца года произойдет постепенное увольнение со службы», — подытожил президент.
Ранее в Генштабе сделали заявление об увольнении военных. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил о том, что уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.