Демобилизация / © ТСН

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Военнослужащие, которые дольше всего служат и провели больше времени на фронте, начнут постепенно увольнять до конца года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к украинцам 12 мая.

По словам президента, одним из ключевых вопросов остается справедливый подход к военнослужащим, которые дольше всего находятся в рядах Сил обороны и участвовали в боевых действиях.

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«Для них до конца года произойдет постепенное увольнение со службы», — подытожил президент.

Ранее в Генштабе сделали заявление об увольнении военных. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов заявил о том, что уволить военных со службы сейчас сложно, ведь этот процесс полностью зависит от того, сколько людей мобилизуют.

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