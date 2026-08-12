Военным дают по миллиону: кто может получить деньги и все оформить (инструкция)

Выплаты для военных / © ТСН.ua

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Некоторые военнослужащие могут рассчитывать на специальную выплату в размере 1 000 000 гривен. Речь идет о тех, кто поступил или был призван на службу в возрасте 18–24 лет до 13 февраля 2025 года и имеет необходимый срок непосредственного участия в боевых действиях.

Кто из военных может получить миллион гривен от государства и как это сделать — читайте в материале ТСН.ua.

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Кто из военных может рассчитывать на миллион гривен

Согласно постановлению Кабинета Министров №153, право на одноразовую финансовую выплату в размере 1 миллиона гривен имеют рядовые, сержанты и старшины ВСУ, а также других военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, которые отвечают одному из следующих условий:

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были призваны или приняты на военную службу во время военного положения и принимали непосредственное участие в боевых действиях не менее шести месяцев;

заключили контракт на военную службу после прохождения срочной службы во время военного положения и участвовали в боевых действиях не менее полугода;

проходили военную службу и прошли аттестацию по присвоению военного звания «младший лейтенант»;

проходили военную службу, имели специальные звания или классовые чины и переаттестованы для получения офицерского звания.

Какое главное условие получения одного миллиона гривен

Ключевое условие получения выплаты — военнослужащий должен был присоединиться к войску в возрасте 18–24 лет до 13 февраля 2025 года и продолжать проходить службу после вступления в силу постановления №153. Речь идет о военных, которые вступили в армию до старта проекта «Контракт 18-24».

Какие документы нужно подать для получения вознаграждения

На сайте Минобороны отмечается, что выплата вознаграждения для этой категории военнослужащих производится по приказу командира воинской части, который выдается на основании пакета документов. Это:

выписок из послужных списков, копий учетно-послужных карт, справок о прохождении военной службы (трудовой деятельности),

копий послужных карт,

справок из мест предыдущей службы о непосредственном участии указанных военнослужащих в боевых действиях в районах их ведения,

отсутствие (наличие) случаев привлечения к ответственности и других особых обстоятельств.

Документами, подтверждающими участие в боевых действиях:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнальчик боевых действий либо журнальчик ведения оперативной обстановки;

рапорт командира подразделения об участии в боевых действиях.

Военная часть, в которой военный проходит службу, при необходимости должна осуществить соответствующие запросы в другие воинские части и обобщить полученные данные для дальнейшего начисления вознаграждений. Однако военнослужащий может самостоятельно запрашивать соответствующие справки, если желает ускорения процесса.

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Кто не имеет права на выплату

Есть некоторые категории, которые не могут получить пособие в размере одного миллиона. Это:

военные, уволившиеся с военной службы до 13 февраля 2025 года, даже если соответствовали возрастным критериям.

военнослужащие, которых дважды или более привлекали к уголовной ответственности.

военные, привлеченные к административной ответственности за военное административное правонарушение или к дисциплинарной ответственности за нарушение военной дисциплины на основании письменного приказа, если срок действия соответствующих санкций еще не истек.

Сумма может быть меньше: зависит от дней на «нуле»

Важный момент заключается в том, что сумма выплаты может быть меньше 1 миллиона гривен. Если защитник участвовал в боевых действиях менее шести месяцев, вознаграждение выплачивается из расчета 1/6 от 1 миллиона гривен за каждые 30 дней непосредственного участия в боевых действиях.

К примеру, если военнослужащий провел в районах ведения боевых действий 90 дней (три месяца), а не 180 (шесть месяцев), он имеет право на выплату в размере 500 000 гривен.

В то же время, если военнослужащий участвовал в боевых действиях менее шести месяцев из-за заболеваний или ранений, полученных во время защиты Отечества, пребывания в плену или освобождения из плена, вознаграждение выплачивается полностью — в размере 1 миллиона гривен.

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