Военным готовят новую систему отсрочек: кто получит больше времени

Отсрочка от мобилизации / © ТСН

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В Украине для военных, подписывающих новые контракты, предусмотрена система отсрочки после завершения службы. Ее продолжительность будет зависеть от типа контракта, времени нахождения на боевых задачах и предыдущего опыта службы.

Об этом на брифинге рассказал заместитель министра обороны Мстислав Баник, передает корреспондент ТСН.ua.

По его словам, самую большую отсрочку предусматривают для тех, кто подписывает боевые и пехотно-штурмовые контракты. Именно эти контракты в Минобороны называют наиболее рисковыми, короткими по продолжительности и предполагающими наивысшее денежное обеспечение.

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Базовая отсрочка после контракта составит шесть месяцев. Ее будут получать все военнослужащие независимо от того, как проходила служба.

«Шесть месяцев – это базовая отсрочка. Что бы ты ни делал, как бы ни складывалась твоя служба, в любом случае гарантированно в любом контракте будет базовая ставка — это шесть месяцев отсрочки», — объяснил Баник.

Дальше продолжительность отсрочки будет зависеть от того, сколько времени военный провел непосредственно на боевых задачах. Для боевых контрактов будет действовать формула: один месяц на боевых умножается на три месяца отсрочки.

К примеру, если военнослужащий подписал десятимесячный контракт как действующий военный или четырнадцатимесячный контракт как военнообязанный и провел четыре месяца на боевых, он получит дополнительно год отсрочки. Вместе с базовыми шестью месяцами это составит полтора года.

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Если человек провел на боевых шесть месяцев, этот период умножается на три, то есть дает полтора года отсрочки. Вместе с базовыми шестью месяцами общая отсрочка составит два года.

Отдельно будут учитываться предыдущий опыт службы во время полномасштабной войны. Если военнослужащий пришел в армию раньше, он будет получать еще по шесть месяцев отсрочки за каждый год участия в войне за 2022, 2023, 2024 и 2025 годы.

Для тех, кто служил в армии еще до начала полномасштабного вторжения, будет предусмотрен дополнительный расчет: по одному месяцу отсрочки за каждый год службы до 24 февраля 2022 года.

Для контрактов на 24 месяца будет действовать другой принцип. В таком случае также сохраняется базовая отсрочка в шесть месяцев, а остальное время будет считаться по формуле "день за день".

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Минобороны готовит масштабную реформу армии - что известно

Ранее Минобороны представило народным депутатам проект масштабной реформы ВСУ . Она предусматривает изменение подхода к военным контрактам, повышение денежного довольствия и отдельные механизмы увольнения для части военнослужащих.

Среди ключевых предложений — увеличение выплат военным на передовой до 400 тысяч гривен, введение двухлетних контрактов с четко определенными сроками службы, а также пересмотр базового денежного довольствия.

В частности, в рамках реформы планируется повысить базовую зарплату военнослужащих с 20 тысяч до 30 тысяч гривен. Отдельно предполагается увеличение выплат для командиров бригад, штабов, корпусов и главнокомандующего.

В Минобороны объясняют, что новая система контрактов должна сделать правила службы более понятными, а условия для военных более прогнозируемыми.

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