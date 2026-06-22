Военным с СОЧ дали новый статус в "Армії+": что он означает

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Для украинских военных, которые добровольно возвращаются на службу после самовольного оставленния части (СОЧ), в приложении «Армія+» ввели специальный статус.

Об этом сообщает «АрмияInform».

Что означает статус «В дороге» в приложении «Армія+»

После того, как рапорт военнослужащего получает согласование, в его «Армії ID» автоматически появляется отметка в виде белой ленты со статусом «В дороге».

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Этот статус подтверждает, что боец добровольно направляется в определенную воинскую часть, а его рапорт на возвращение официально согласовали.

Также были установлены следующие сроки прибытия к месту службы:

Для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта (ДССТ) — 5 суток.

Для военнослужащих Национальной гвардии Украины (НГУ) — 48 часов после издания соответствующего приказа.

При возвращении через рекрутинговый центр — 5 суток (на основании бумажного предписания).

Если вас остановили на пути к части, просто покажите «белую ленту» в «Армії ID» и свой согласованный рапорт в приложении «Армія+». Также можно предъявить бумажное предписание.

Военная служба в Украине — последние новости

Напомним, Министерство обороны Украины определило сроки, в течение которых находящиеся в СОЧ военные смогут восстановиться по быстрому алгоритму.

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К слову, Минобороны Украины запускает масштабную реформу армии с радикальными изменениями: четкие сроки контрактов, выплаты штурмовикам до 460 тыс. грн, амнистия СОЧ и калькулятор боевых дней.

Ранее в Украине представили первые изменения в рамках трансформации Сил обороны. Среди них — новые контракты, повышение выплат для военных, автоматические переводы и возможность возвращения из СОЧ.

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