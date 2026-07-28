Военным могут дать годы отсрочки: кого будет касаться новое правило

Отсрочка / © ТСН.ua

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Чем дольше военный служил до подписания нового контракта и чем больше времени провел на передовой, тем продолжительнее будет его отсрочка от мобилизации. По новой системе расчета по истечении контракта можно получить несколько лет отдыха.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Отсрочки после нового контракта — как работает правило

«Предыдущая служба влияет на продолжительность отсрочки, которую военный получает после завершения нового контракта. Чем дольше вы служили до подписания нового контракта, тем длиннее может быть отсрочка. Ее продолжительность также зависит от вида контракта и времени выполнения боевых задач», — отметили в министерстве.

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Отсрочки после нового контракта / © Минобороны Украины

Для наглядности в оборонном ведомстве привели конкретный пример расчета. Если военный служит с 2022 года, а в 2026 году подписывает 10-месячный пехотно-штурмовой контракт и в течение 5 месяцев участвует в боях, итоговая отсрочка будет составлять 3 года и 9 месяцев (всего 45 месяцев).

Отсрочки после нового контракта / © Минобороны Украины

Схема начисления льготного периода в таком случае выглядит так:

6 месяцев — базовая отсрочка сразу после завершения контракта;

24 месяца — по 6 месяцев за каждый год предыдущей службы (с 2022 по 2026 год);

15 месяцев — по 3 месяца за каждый месяц непосредственного выполнения боевых задач (5 месяцев × 3).

Отсрочки после нового контракта / © Минобороны Украины

Для получения консультаций относительно условий и расчетов по новым мотивационным контрактам в Министерстве обороны Украины призывают обращаться на специальную горячую линию по номеру 1519.

Отсрочки после нового контракта / © Минобороны Украины

Отсрочка после нового контракта. / © Минобороны Украины

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине изменился порядок автоматического продления отсрочки от мобилизации для военнообязанных родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Теперь система проверяет информацию по новому алгоритму, что должно повысить точность подтверждения данных в государственных реестрах.

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Также Кабмин принял решение об отсрочке от мобилизации. Теперь военнообязанные могут подавать документы на новый вид, не рискуя потерять уже имеющийся статус при рассмотрении заявления.

Ранее юристы объяснили, в какой момент возникает риск призыва и когда право на отсрочку возобновляется.

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