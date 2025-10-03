Военным могут поднять зарплаты: нардеп сказал когда и на сколько

Зарплаты военных / © ТСН.ua

Реклама

Зарплаты украинским военным в 2026 году могут поднять до 30-50 тыс. грн. Ключевым источником финансирования военных расходов, включая зарплаты, может стать помощь международных партнеров, которые ранее не покрывали эти потребности.

Об этом народный депутат Михаил Цимбалюк заявил в эфире телеканала «Новини.LIVE».

Откуда Украина будет брать деньги на зарплаты военным?

Политик объяснил, откуда государство собирается брать деньги на зарплаты военным.

Реклама

«Есть несколько источников. Один из них — это перераспределение тех статей бюджета, которые не используются или используются неэффективно в этом году, а так и есть. Следующее — это облигации внутреннего займа. И этот инструмент Национальный банк и Минфин используют довольно эффективно. Третье — надо пересмотреть доходы и прибыли самих банков, потому что банки на этом, на этих облигациях зарабатывают сверхприбыли, а во время действия военного положения это как минимум неморально», — рассказал Цимбалюк.

Помощь международных партнеров

Он отметил, что Украина проводит активные переговоры с международными партнерами, чтобы они финансировали не только социальные или гуманитарные проекты, но и непосредственно военные расходы.

«Активно ведется разговор с нашими международными заемщиками, чтобы использовать те средства, которые партнеры предоставляют Украине как займы, помощи, кредиты, чтобы именно их можно было использовать на эти военные нужды. Потому что до сих пор партнеры не финансировали военные расходы, это было на плечах украинского налогоплательщика. Сейчас ведется речь о том, что они сделали исключение и таким образом мы выйдем из непростой ситуации. А второе — вопрос бюджета следующего года. Сейчас активно также продолжаются профессиональные разговоры», — рассказал нардеп.

Изменения в госбюджет Украины

Он добавил, что народные избранники до 1 октября завершили внесение изменений в проект государственного бюджета в двух направлениях.

Реклама

«Первое — это где мы предлагаем дополнительно добавить, а это в том числе сектор безопасности и обороны и денежное обеспечение военного. Потому что не может быть средняя зарплата по государству 30 тысяч гривен, а военный получает 20», — высказался Цимбалюк.

Насколько могут увеличить зарплаты военным?

Депутат назвал суммы, которые в парламенте рассматривают по повышению обеспечения военных.

"Предложения есть разные: от 30, 40, 50 тысяч и выше. Я думаю, реально это будет в пределах 40 тысяч. Более реальная цифра. И это также с помощью международных партнеров, потому что есть и поручение президента, и определенные договоренности на уровне переговоров, что партнеры смогут помогать в финансировании именно денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и других военных формирований. Это очень позитивно и я думаю, что нам удастся достичь этого результата», — рассказал политик.

Напомним, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что госбюджета недостаточно для обеспечения необходимого количества военных, и вопрос дополнительного финансирования зарплат воинов уже обсуждается с европейскими партнерами.

Реклама

Глава бюджетного комитета парламента Роксолана Пидласа объясняла сложность: международные партнеры не позволяют использовать предоставленные средства на закупку оружия и зарплаты военнослужащих, оставляя эти расходы исключительно на плечах Украины.