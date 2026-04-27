Военным на передовой могут повысить зарплаты: что известно

© Getty Images

В Верховной Раде рассматривают возможность увеличения денежного довольствия для военных, выполняющих боевые задания на линии столкновения. Речь идет прежде всего о пехоте, штурмовых и десантных подразделениях.

Об этом рассказал народный депутат и секретарь профильного комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Повышение выплат военным — что планируют в Раде

В парламенте продолжается обсуждение инициативы по повышению выплат для военнослужащих, непосредственно участвующих в боевых действиях. Соответствующие предложения поступили от Генерального штаба и Министерства обороны Украины.

По словам Костенко, повышение может затронуть прежде всего бойцов штурмовых и десантных подразделений, а также пехоты, которая находится непосредственно на передовой. Речь идет о рядовом и сержантском составе, непосредственно участвующем в боевых действиях.

«Да, действительно, в этих предложениях, которые я сказал, также предлагают поднять заработную плату — это для штурмовых подразделений, для десантных подразделений, для боевых должностей, именно рядового, сержантского состава. Ну и для обычных бригад, как говорят у них, пехотных, но непосредственно находящихся на линии столкновения боевого», — рассказал он.

В Раде отмечают, что подобная инициатива рассматривается в рамках более широкой реформы мобилизации. Дополнительным фактором для ее реализации может стать финансовая поддержка от международных партнеров, в том числе средства, недавно разблокированные Европейским Союзом.

В то же время, окончательные решения по изменениям в денежном обеспечении военных пока не приняты.

Напомним, стали известны зарплаты в ТЦК — они зависят от категории работника, звания и региона службы. Что касается военных, то они получают выплаты по общим правилам ВСУ. Рядовой состав имеет примерно 20-26 тыс. грн, сержанты — 20-30 тыс. грн, а офицеры — от около 23 до 48 тыс. грн.

Гражданские госслужащие в тылу зарабатывают в среднем 21-25 тыс. грн в зависимости от должности, в то время как технический персонал от около 7,8 до 10 тыс. грн, хотя отдельные работники могут получать больше. В районах боевых действий зарплаты могут расти примерно вдвое.

