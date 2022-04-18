Военным на Восток отправили 40 тонн продуктов, лекарств и экипировки

Три украинских фонда объединились, чтобы доставлять на Донбасс гуманитарный груз из 15 стран мира.

Две 20-тонные фуры, загруженные продуктами, лекарствами и экипировкой для военных, в том числе натовские аптечки и турникеты, получили бойцы, сдерживающие российскую армию на Донбассе. А в ближайшее время волонтеры планируют большую поставку противогазов. Это стало возможным благодаря единой и скоординированной работе трех благотворительных фондов – "Только вместе" Игоря Палицы, "Я - Волноваха" Дмитрия Лубинца и Hope UA. Об этом сообщают "Волынские Новости".

"Сегодня очень важно объединять усилия для того, чтобы волонтерская гуманитарная помощь происходила максимально адресно и максимально качественно. Часто так бывает, что в один город, в одну бригаду поступает несколько грузов, помогают разные волонтерские службы, а другие — остаются без внимания. Для этого фондам необходимо объединяться, координироваться с различными волонтерскими штабами и делать эту работу более качественно и более адресно. Мы уже обсудили сотрудничество трех благотворительных фондов: Игоря Палицы "Только вместе", "Я - Волноваха" и "Hope UA". Такое объединение - поможет создать крупнейшую и мощную волонтерскую ячейку на Западной Украине", - отметила Екатерина Шкледа, председатель правления Фонда Игоря Палицы "Только вместе".

По ее словам, очень важен вопрос логистики – как доставить гуманитарный груз через всю страну непосредственно в места боевых действий.

"Донецкое направление, сегодня является одним из самых сложных. А зарубежные водители даже не заезжают на территорию Украины, поэтому дальше гумгруз нужно доставлять за свой счет. Сейчас в благотворительный фонд Hope UA приходит гумгруз из 15 стран. На складе товары не залеживаются и почти сразу отправляются военным в Донецкую область. Логистику полностью оплачивает Фонд Игоря Палицы "Только вместе". По нашему мнению, это очень важный вопрос, потому что без этого груз не доедет к военным. Непосредственно раздачей благотворительной помощи в Донецкой области занимается благотворительный фонд "Я - Волноваха" народного депутата Дмитрия Лубинца", — рассказала Екатерина Шкледа.