Командующий Нацгвардии предположил, как закончится война

Война в Украине / © ТСН.ua

Командующий Нацгвардии Украины бригадный генерал Александр Пивненко считает, что война России против Украины закончится «политическим решением». При этом он подчеркнул, что политикам не следует вмешиваться в военные дела, а военным не надо «лезть в политику».

Об этом он заявил в интервью журналистке Анне Максимчук.

«Эта война закончится политическим решением. Считаю, нужен баланс между политиками и военными. Чтобы не очень те [политики] залазили в военное направление и наоборот, чтобы военные не очень лезли в политику», — сказал Пивненко.

По его словам, важным фактором для завершения войны должна стать активная оборона, которая остановит продвижение врага вглубь территории Украины.

«Важно остановить и устойчиво стоять. Не надо наступать, не надо ничего придумывать. Просто обеспечить устойчивость обороны и тогда не будет врагу, что объяснять своему народу», — добавил Пивненко.

Он отметил, что в случае прекращения боевых действий будут применяться такие же стабилизационные меры, которые были во время АТО и ОСС.

«Будут работать полиция, Нацгвардия, Служба безопасности. Вооруженные силы — будут отведены или не будут, это уже по договоренностям. А мы знаем, что такое стабилизационные действия и мы готовы сдерживать врага», — подчеркнул командующий Нацгвардии.

Напомним, через четыре года после начала полномасштабного вторжения российская военная кампания в Украине трансформировалась в затяжной конфликт на истощение. Россия удерживает контроль над частью украинской территории, однако несет колоссальные потери, тогда как Украина продолжает проводить локальные контрнаступательные операции. Американские аналитики спрогнозировали три возможных пути дальнейшего развития событий.