Военным пенсионерам в Украине уравняют выплаты: кто получит больше

Военным пенсионерам в Украине уравняют выплаты: кто получит больше

Почти 400 000 военнослужащих-пенсионеров получат доплату в сумме 2000 гривен.

На следующем заседании Кабмина будет принято решение о повышении размера выплат военнослужащим, находящимся на пенсии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, этим решением правительство планирует уменьшить имеющиеся диспропорции в пенсионных выплатах, которые возникли в 2017 году, когда при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий для военных не был урегулирован. "Поэтому сегодня вновь назначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое", — отметил премьер.

Согласно разработанному Министерством социальной политики решения, предполагается с 1 июля установить ежемесячную доплату в сумме 2000 гривен для почти 400 000 военнослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия для этой категории будет установлена на уровне 3854 гривен.

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Также этим решением предусмотрено повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 000 человек получат доплату в размере почти 700 гривен.

Напомним, в Украине от 1 июля увеличился размер пенсионных выплат гражданам. Повышенную выплату получит более пяти миллионов украинских пенсионеров.

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