Военным перепишут зарплаты: за что заплатят 40 тысяч в день и на сколько поднимут «базовую»

Повышение зарплат для военных

Реклама

В Украине планируют ввести новую матрицу выплат и денежного обеспечения для военных. В частности, базовая ежемесячная выплата для рядового состава может составлять от 30 тысяч гривен.

Об этом, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, говорится в анонсированных ранее президентом Украины Владимиром Зеленским и минитром обороны Михаилом Федоровым проектах новых контрактов, которые начали рассылать военным.

Также предлагается ежегодное вознаграждение за заключение контракта в размере 27 тысяч гривен и дополнительная ежемесячная выплата за подписание контракта — 10 тысяч гривен.

Реклама

Отдельные выплаты предусмотрены за выполнение боевых задач. В частности, за взятие противника в плен предлагают выплачивать 250 тысяч гривен, за уничтожение противника — 25 тысяч гривен.

Кроме того, в проекте контрактов говорится о выплатах за захват позиций — 40 тысяч гривен в день, за восстановление позиций — 20 тысяч гривен в день, а также 8,7 тысячи гривен за выполнение задач на линии боевого соприкосновения.

Напомним, в проектах новых контрактов для военных также предлагают установить четкие сроки службы по контракту. Кроме того, документ предусматривает возможность получить отсрочку от мобилизации после увольнения для тех, кто подпишет контракт на два года или более.

Новости партнеров