Военным стоит проверить "Армія+": приложение получило важное обновление

Мобильный телефон / © pixabay.com

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В Украине в приложении «Армія+» запустили официальный электронный военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Об этом пишет Минобороны.

Электронный военно-учетный документ позволяет быстро подтвердить статус военнослужащего без необходимости предъявлять бумажный аналог.

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Где можно использовать военный документ в Армия+

в воинских частях;

на контрольно-пропускных пунктах;

на блокпостах;

при взаимодействии с ТЦК и СП;

в Военной службе правопорядка;

при проверках полиции;

в учреждениях и организациях.

В приложении отмечают, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как традиционный бумажный документ. Это должно упростить подтверждение военного статуса и сделать взаимодействие военнослужащих с государственными органами более быстрым и удобным.

Когда документ станет доступен всем

В настоящее время функция внедряется поэтапно. Документ будет отображаться у пользователей «Армія+» постепенно.

Впоследствии все военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, которые используют приложение, смогут использовать официальный электронный военно-учетный документ наравне с бумажным.

Как проверить военно-учетный документ

Проверить подлинность электронного военно-учетного документа можно с помощью QR-кода. Для этого необходимо отсканировать код через встроенный сканер, после чего на экране появятся основные данные документа и подтверждение его действия на момент проверки.

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QR-код остается действительным только три минуты, а затем автоматически обновляется. Такой механизм призван минимизировать риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. В то же время и документ, и QR-код доступны только при подключении к интернету.

Напомним, платформа «Армія+» расширила свой функционал, добавив шесть новых электронных рапортов для военнослужащих. Новые услуги призваны упростить оформление документов и сократить бюрократические процедуры. Они охватывают разные вопросы — от образования и кадровых изменений до обновления служебного статуса.

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