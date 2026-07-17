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- Украина
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Военным стоит проверить "Армія+": приложение получило важное обновление
Новый электронный документ уже имеет юридическую силу и постепенно появится у всех пользователей.
В Украине в приложении «Армія+» запустили официальный электронный военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта.
Об этом пишет Минобороны.
Электронный военно-учетный документ позволяет быстро подтвердить статус военнослужащего без необходимости предъявлять бумажный аналог.
Где можно использовать военный документ в Армия+
в воинских частях;
на контрольно-пропускных пунктах;
на блокпостах;
при взаимодействии с ТЦК и СП;
в Военной службе правопорядка;
при проверках полиции;
в учреждениях и организациях.
В приложении отмечают, что электронный военно-учетный документ имеет такую же юридическую силу, как традиционный бумажный документ. Это должно упростить подтверждение военного статуса и сделать взаимодействие военнослужащих с государственными органами более быстрым и удобным.
Когда документ станет доступен всем
В настоящее время функция внедряется поэтапно. Документ будет отображаться у пользователей «Армія+» постепенно.
Впоследствии все военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, которые используют приложение, смогут использовать официальный электронный военно-учетный документ наравне с бумажным.
Как проверить военно-учетный документ
Проверить подлинность электронного военно-учетного документа можно с помощью QR-кода. Для этого необходимо отсканировать код через встроенный сканер, после чего на экране появятся основные данные документа и подтверждение его действия на момент проверки.
QR-код остается действительным только три минуты, а затем автоматически обновляется. Такой механизм призван минимизировать риск копирования или повторного использования документа без участия военнослужащего. В то же время и документ, и QR-код доступны только при подключении к интернету.
Напомним, платформа «Армія+» расширила свой функционал, добавив шесть новых электронных рапортов для военнослужащих. Новые услуги призваны упростить оформление документов и сократить бюрократические процедуры. Они охватывают разные вопросы — от образования и кадровых изменений до обновления служебного статуса.