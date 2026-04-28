Военный и общественный деятель Дмитрий Дикий высказал мнение о возможных методах усиления мобилизации в Украине. По его словам, в случае предоставления ТЦК оружия и разрешения применять его в определенных ситуациях, а также гарантий безнаказанности за такие действия это могло бы «быстро упорядочить процесс».

Об этом Дикий сказал в интервью «Новинарным».

Его заявление вызвало общественный резонанс, поскольку речь идет о радикальных подходах к вопросам призыва и ответственности за применение силы.

"Если раздать ТЦК оружие и разрешить применять его на поражение против "уклончан", а также дать гарантию, что за это их не посадят в тюрьму, то в стране сразу придет порядок и улучшится мобилизация", - сказал Дикий.

По его мнению, будет один-два инцидента, в которых нападающих на ТЦК застрелят, и все «как рукой снимет».

Напомним, в Киевской области при задержании гражданского работник ТЦК достал оружие и приказывал ему остановиться. Инцидент произошел при проверке документов и преследовании мужчины. Событие подтвердила полиция. Военные говорят, что применение оружия возможно только при наличии угрозы жизни, а затем продолжается проверка всех обстоятельств.

Как отмечал нардеп Александр Федиенко, пояснил, что представители ТЦК не имеют «свободного права» применять оружие во время своей работы. Огнестрельное оружие может быть у военнослужащих ТЦК, но его использование разрешено только в случаях необходимой обороны, когда существует реальная угроза жизни или здоровью, в частности — при нападении или попытке завладеть оружием. В обычных рабочих ситуациях или во время конфликтов без угрозы жизни применение оружия незаконно.

