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Военным упростили перевод между частями: кто может воспользоваться новой услугой
В Минобороны рассказали о ходе тестирования упрощенного перевода военных и подготовили инструкцию по подаче документов. Новый механизм должен сделать процедуру более быстрой и прозрачной.
В Украине продолжается тестирование механизма упрощенного перевода для военных отдельных частей 16-го и 19-го корпусов. Инициаторы проекта уже получили первые рапорты и обратную связь. Для других украинских военных подготовили видеоинструкцию по подаче документов через приложение «Армия+».
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Упрощенный перевод военных: тестирование продолжается
В Минобороны напомнили ключевые условия и алгоритм процедуры:
Перевод возможен только в пределах своего корпуса — между частями, участвующими в тестировании.
Воспользоваться услугой могут военные от солдат до старшего сержанта включительно.
Подача рапорта возможна только через приложение «Армия+».
При соответствии рапорта всем требованиям распоряжение о перемещении оформляется автоматически на 30-й день от даты подачи.
Действующий командир имеет 20 дней на оформление всех документов.
Приоритетом нововведения остается сохранение боеспособности подразделений. Именно поэтому перевод ограничен по корпусу и определенным частям. Также они регулируются четкими сроками и ежемесячными пределами на количество перемещений.
Видео, как подать рапорт о переводе, доступно по этой ссылке.
Минобороны изменит работу ТЦК
Напомним, Министерство обороны Украины планирует ввести новые правила использования бодикамер работниками ТЦК и СП, реагируя на рекомендации Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Ключевые изменения предполагают запрет выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий как в помещениях ТЦК, так и на прилегающей территории. Кроме того, территориальные центры обяжут хранить фото- и видеоматериалы в течение 90 календарных дней.
Эти меры должны решить продолжительную проблему отсутствия, отключения или удаления записей во время инцидентов, а также уменьшить количество нарушений и злоупотреблений в отношении граждан. Официальной информации от Минобороны о сроках вступления в силу этих правил пока нет.