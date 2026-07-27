Военным упростили перевод между частями: кто может воспользоваться новой услугой

Перевод военных между частями / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Украине продолжается тестирование механизма упрощенного перевода для военных отдельных частей 16-го и 19-го корпусов. Инициаторы проекта уже получили первые рапорты и обратную связь. Для других украинских военных подготовили видеоинструкцию по подаче документов через приложение «Армия+».

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Упрощенный перевод военных: тестирование продолжается

В Минобороны напомнили ключевые условия и алгоритм процедуры:

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Перевод возможен только в пределах своего корпуса — между частями, участвующими в тестировании.

Воспользоваться услугой могут военные от солдат до старшего сержанта включительно.

Подача рапорта возможна только через приложение «Армия+».

При соответствии рапорта всем требованиям распоряжение о перемещении оформляется автоматически на 30-й день от даты подачи.

Действующий командир имеет 20 дней на оформление всех документов.

Приоритетом нововведения остается сохранение боеспособности подразделений. Именно поэтому перевод ограничен по корпусу и определенным частям. Также они регулируются четкими сроками и ежемесячными пределами на количество перемещений.

Видео, как подать рапорт о переводе, доступно по этой ссылке.

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Минобороны изменит работу ТЦК

Напомним, Министерство обороны Украины планирует ввести новые правила использования бодикамер работниками ТЦК и СП, реагируя на рекомендации Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Ключевые изменения предполагают запрет выключать бодикамеры во время проведения мобилизационных мероприятий как в помещениях ТЦК, так и на прилегающей территории. Кроме того, территориальные центры обяжут хранить фото- и видеоматериалы в течение 90 календарных дней.

Эти меры должны решить продолжительную проблему отсутствия, отключения или удаления записей во время инцидентов, а также уменьшить количество нарушений и злоупотреблений в отношении граждан. Официальной информации от Минобороны о сроках вступления в силу этих правил пока нет.

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