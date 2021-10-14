Военным ВСУ выплатят денежное обеспечение и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Военным ВСУ выплатят денежное обеспечение и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Зеленский дал поручение премировать военных Украины по случаю праздника.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны". Украинских военных должны премировать по случаю праздника Дня защитников и защитниц Украины.

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Об этом сообщается на сайте президента.

Этим документом глава государства поставил задачу Кабинета Министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Кроме этого в 31 декабря 2021 года правительство должно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект по совершенствованию системы денежного довольствия военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Также Кабмин каждые три месяца будет информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и вийськовослужбовиць с Днем защитников и защитниц Украины.

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