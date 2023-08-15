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Военный аналитик назвал цель провокаций РФ в Черном море, при чем здесь НАТО

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Военный аналитик назвал цель провокаций РФ в Черном море, при чем здесь НАТО

Корабли в Черном море / Фото: Associated Press

По мнению военного аналитика, Россия ищет способы, как проиграть войну, не нанеся себе большого репутационного поражения.

Россия испытывает НАТО на провокациях в Черном море, применяя угрозы гражданским кораблям.

Такое мнение высказал военный аналитик полковник Петр Черник на брифинге Military Media Center.

Также, по его словам, российское руководство таким образом пытается показать собственному населению свое вроде бы величие на международной арене.

"Ну, и конечно, испытывают на амбициозность сам блок НАТО, как далеко они могут уйти в своих провокациях", — сказал Петр Черник.

Он отметил, что одна из версий российских расчетов, как выйти из войны с поражением – это проиграть НАТО, а не Украине.

"Потому что принять поражение от Украины пути не может", — сказал эксперт.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на провокации России в Черном море.

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Дата публикации
Просмотры
138
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