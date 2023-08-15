Военный аналитик назвал цель провокаций РФ в Черном море, при чем здесь НАТО

По мнению военного аналитика, Россия ищет способы, как проиграть войну, не нанеся себе большого репутационного поражения.

Россия испытывает НАТО на провокациях в Черном море, применяя угрозы гражданским кораблям.

Такое мнение высказал военный аналитик полковник Петр Черник на брифинге Military Media Center.

Также читайте Минобороны РФ распространило фейк об ударе по Одессе: подробности

Также, по его словам, российское руководство таким образом пытается показать собственному населению свое вроде бы величие на международной арене.

"Ну, и конечно, испытывают на амбициозность сам блок НАТО, как далеко они могут уйти в своих провокациях", — сказал Петр Черник.

Он отметил, что одна из версий российских расчетов, как выйти из войны с поражением – это проиграть НАТО, а не Украине.

"Потому что принять поражение от Украины пути не может", — сказал эксперт.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на провокации России в Черном море.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.