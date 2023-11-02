Военный аналитик сказал, на каком участке фронта вскоре можно добиться успеха

Расширение плацдарма, вероятно, разительно изменит ситуацию на поле боя.
Сегодня события, дающие определенные надежды, разворачиваются на левом берегу Херсонщины. Там идет отчаянная борьба за плацдарм, который смогли захватить наши морские пехотинцы.
Об этом в эфире телемарафона сказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.
Необходимо расширить плацдарм
По словам аналитика, речь идет о по меньшей мере 3 населенных пунктах: Пойме, Песчановке и Крынках в Олешковской городской громаде Херсонского района. Продолжается борьба за расширение плацдарма настолько, чтобы можно было туда переходить уже механизированными частями и тяжелой техникой.
К сожалению, констатирует Дикий, пока этого плацдарма недостаточно, чтобы можно было рисковать. Если нашим бойцам удастся его расширить, это может полностью изменить ситуацию на этом участке.
"Это может означать, что мы выходим в тылы всей большой так называемой "линии Суровикина", которую мы с июня месяца по метру буквально прогрызаем. Если удастся прорваться с левого берега, то тогда мы выходим там в тылы и вообще ломается вся их система обороны", – подытожил военный аналитик.
Ранее в ISW отметили, что на левобережье Херсонщины украинские войска удерживают занятые позиции и устраивают атаки по российским оккупантам. В частности, наши бойцы заминировали территорию близ Крынок, чтобы усложнить российские атаки в этом районе.
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