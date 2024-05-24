Военный билет нового образца: как будет выглядеть, что известно о документе

Согласно изменениям, военный билет будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к службе, или кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

Украинское правительство утвердило новую форму военно-учетного документа (военного билета). Оформленные до этого решения военные билеты можно считать действительными до выдачи документа нового образца.

Что известно о военном билете нового образца – читайте на ТСН.ua.

Кабинет министров Украины своим постановлением №559 от 16 мая 2024 года утвердил новую форму военно-учетного документа. В то же время, военные билеты, оформленные до 16 мая, будут действительны на всей территории государства до момента выдачи документа нового образца.

Правительственное постановление вступило в силу одновременно с законом о мобилизации, а именно 18 мая.

Согласно последним изменениям, военный билет будет выдан даже тем, кто ранее был признан непригодным к военной службе, или кто достиг предельного возраста пребывания в запасе.

У граждан, исключенных из военного учета, военный билет не изымают, вместо этого вносят в него данные об исключениях из военного учета.

Военный билет нового образца оформляется и выдается:

в бумажной форме – на бланке, форма которого утверждается постановлением Кабмина №559.

в электронной форме – с помощью Электронного кабинета военнообязанного, Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности и обороны и портала "Дия", в частности с использованием мобильного приложения (в случае технической реализации. Пока ее нет).

Заметим, что лица могут иметь на бланке только один военно-учетный документ.

Информация, указанная в военно-учетном документе гражданина Украины, который находится или исключен из военного учета, должна соответствовать данным из Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов.

"В случае, когда сведения, указанные в графах 1–5, 13 и 14 военно-учетного документа на бланке, не соответствуют сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, он считается недействительным", — указано в постановлении правительства.

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Новый бумажный бланк военного билета

Постановление Кабмина предусматривает, что бланк военно-учетного документа в бумажной форме должны самостоятельно производить районные (городские) ТЦК и СП или их отделы (соответствующие органы СБУ, подразделения разведывательных органов).

Номер военно-учетного документа на бланке и дата его выдачи вносятся в Единый госреестр призывников в день выдачи.

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Военно-учетный документ на бланке выдается (заменяется) по письменному заявлению военнообязанного. Сделать это должен районный (городской) ТЦК или его отдел по месту нахождения гражданина на военном учете или по месту исключения из военного учета в случаях:

в случае взятия гражданина на военный учет в качестве призывника, военнообязанного или резервиста;

если призывник, состоявший на военном учете до вступления в силу постановления Кабмина № 559, не получал удостоверение призывника, а военнообязанный и резервист не получал военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава, военный билет офицера запаса или временное удостоверение военнообязанного;

в случае изменения категории по воинской обязанности;

при отсутствии места для внесения изменений;

в случае несоответствия данным, содержащимся в Едином госреестре призывников, указанным в пункте 3 этого Порядка;

при потере (испорчении);

в случае выявления желания изменить военно-учетный документ, выданный до вступления в силу постановление Кабмина № 559.

Какие данные должны быть в военном билете нового образца

дата рождения, фамилия, имя и отчество;

регистрационный номер карты налогоплательщика;

воинское звание и военно-учетная специальность;

результаты прохождения ВВК;

информация об отсрочке от мобилизации.

Новая форма военного билета/Фото: Постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года

Новая форма военного билета/Фото: Постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года

Новая форма военного билета/Фото: Постановление Кабмина №559 от 16 мая 2024 года

Напомним, ранее сообщалось, что грозит мужчине, у которого нет с собой военного билета.

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