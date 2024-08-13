Военный через суд уволился со службы по семейным обстоятельствам: как ему это удалось

Воинская часть отказалась уволить лейтенанта по семейным обстоятельствам, но он не согласился с решением и обратился в суд.

Львовский окружной административный суд постановил уволить лейтенанта со службы по семейным обстоятельствам после того, как воинская часть отказалась отпускать бойца ухаживать за больной бабушкой.

Об этом свидетельствует решение по судебному делу №380/5247/24, пишет SUD.UA.

Как отмечено в решении, в суд обратился старший лейтенант, бабушка которого, согласно заключению врачебно-консультативной комиссии, нуждается в постоянном постороннем уходе. Поэтому истец в феврале 2024 года хотел уволиться с военной службы, но получил отказ в своей части.

Что сказали в воинской части

"Необходимость осуществления постоянного ухода за лицом должна быть подтверждена лишь соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), а следовательно, заключение врачебно-консультативной комиссии учреждения (ВКК) здравоохранения не подтверждает указанное обстоятельство", — заявил командир.

Старший лейтенант не согласился с отказом и обратился в суд. Он отметил, что у бабушки нет родственников, которые могли бы постоянно за ней ухаживать, ведь его мать 20 лет назад уехала за границу, в Италию, и постоянно там находится.

Что постановил суд

Истец отметил, что командир воинской части неправильно толкует норму статьи абзаца 7 подпункта "г" п. 2 ч. 4 статьи 26 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", из-за чего принял неправомерное решение об отказе в увольнении с воинской службы .

Суд подтвердил, что "необходимость постоянного постороннего ухода за больной бабушкой может подтверждаться соответствующим медицинским заключением ВКК" и полностью удовлетворил иск военного и обязал воинскую часть уволить его со службы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10449, который вступил в силу 18 мая и внес определенные изменения в мобилизацию. ТСН.ua уже писал о том, кто не подлежит мобилизации.

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