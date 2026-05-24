Дезертир в Харькове устроил стрельбу возле многоэтажки - какие последствия
Полицейские, прибывшие на вызов, задержали злоумышленника на месте и изъяли у него оружие.
Вечером 24 мая в Индустриальном районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу вблизи жилого дома.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
Инцидент произошел возле подъезда многоэтажки на улице 92-й Бригады.
По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов в воздух. В результате происшествия никто не пострадал.
Полицейские, прибывшие на вызов, задержали злоумышленника на месте и изъяли у него оружие.
Во время проверки личности было установлено, что задержанный является военнослужащим, который самовольно оставил свою воинскую часть (СЗЧ).
Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По факту хулиганства с применением оружия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают происхождение изъятого оружия и обстоятельства, при которых оно попало к задержанному. Дело готовят к передаче по подследственности.
