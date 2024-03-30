Военный ехал в тамбуре поезда из-за своей служебной собаки: реакция Нацгвардии и "Укрзализныци"

На днях Сеть всколыхнуло сообщение о том, что военнослужащий Нацгвардии по имени Валерий по дороге от Киева до Чернигова вынужден был ехать в тамбуре поезда, потому что ему не разрешили занять свое место согласно приобретенному билету из-за служебной собаки лабрадора, который был с ним. По правилам "Укрзализныци" только выкупленное купе дает основание для проезда с собакой выше 45 сантиметров.

В Национальной гвардии отметили, что ситуация "не была такой обескураживающей" и собака "спокойно путешествовала под наблюдением своего кинолога". Там уточнили, что в Киев военный и лабрадор ехали в выкупленном купе, как это предусмотрено правилами.

А уже из Киева ближайшим поездом, чтобы добраться до Чернигова, был именно "Интерсити". Военный взял билет, чтобы не ждать до поздней ночи, когда будет возможность ехать пассажирским поездом именно в купе.

Военнослужащий Нацгвардии в тамбуре поезда / Фото: Вахтанг Кипиани / Facebook

"Работники железной дороги – все поняли, мы обо всем договорились и поехали. И, хотя по правилам в общих вагонах Интерсити, где много людей, таким большим собакам, как я, ехать нельзя, для меня сделали исключение – а чтобы всем остальным пассажирам тоже было комфортно, я поехал в тамбуре… В конце концов, нам с кинологом было важно добраться домой как можно быстрее… И я эти два часа вряд ли хотел бы ехать в наморднике, даже если бы меня туда впустили… Мое такое путешествие это больше исключение, чем тенденция (имею в виду — с перевозкой именно служебных животных)", — такое сообщение опубликовали в Нацгвардии от имени лабрадора Эрми.

Руководитель пресс-службы Нацгвардии Руслан Музычук рассказал в комментарии "Громадському", что формирование имеет свой специальный транспорт: спецвагоны и автомобили, предназначенные для перевозки собак. По его словам, эти средства используются для того, чтобы, в частности, избегать таких ситуаций, которая произошла в вагоне "Укрзализныци".

Как стало известно Музычуку, этот случай – стечение обстоятельств, и военный сам сказал проводнику, что будет ехать в тамбуре, поскольку действуют правила, не позволяющие заводить служебных собак "в такие места".

"Мы отдаем себе отчет, что правила уже устаревшие. Сейчас команда работает над их обновлением, но это достаточно сложный и длительный процесс. Ведь изменения вносят в Кабинет Министров, поэтому скорость принятия решений зависит не только от "Укрзализныци"", — прокомментировали в "Укрзализныце".

Напомним, военный предупредил, что в случае захвата Часового Яра россияне смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и Краматорск.

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