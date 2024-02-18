Военный эксперт рассказал, зачем РФ накапливает силы на юге и что планирует делать после боев за Авдеевку

Зачем России накапливает силы на юге и что планирует делать после оккупации Авдеевки, рассказал военный эксперт Сергей Кузан во время национального телемарафона.

"Ресурсов становится меньше и, кстати, Авдеевская операция довольно-таки истощила ресурсы оккупационных сил. Они рассчитывали, что возьмут Авдеевку еще до Нового года, до ноября, если быть точным. Сейчас они увидели, что на взятие Авдеевки (это само по себе небольшое) город, там может свыше 10 тысяч населения было) они потратили уже более 100 тысяч своих бойцов.Очевидно, что такими темпами нельзя продвинуться на хоть какую-то значимую глубину. "Восток", – ред.)... На юге они прекрасно понимают, что все их планы сбросить в Днепр Крынки, срезать Роботинский выступ терпят неудачу. Поэтому они вынуждены накапливать значительно большие резервы для гораздо меньших целей", — пояснил эксперт.

Напомним, в России пытаются максимально скрыть потери РФ под Авдеевкой. Кремлевские пропагандисты получили задачу как можно сильнее зачистить информационное пространство от реальных данных.

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