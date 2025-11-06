Военный эксперт назвал следующую цель армии РФ в Донецкой области: где нависает угроза

Война. / © Associated Press

Реклама

Российская оккупационная армия продвигается в Донецкой области. Следующая их цель – захватчиков Константиновка. Этот город россияне могут атаковать по трем направлениям

Об этом рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире "Еспресо".

По его словам, Покровск важен не только сам по себе. Важно, говорит Романенко, как разворачиваются действия от этого города в другие стороны. Например, один из них – это Днепровская область.

Реклама

"Сейчас там зашел на территорию, вклинился уже на отдельных направлениях до 20 км. Осуществляет так называемую тактику "тысячи порезов". Если посмотреть на карту, то это вклинение на ряде направлений населенных пунктов, частично захвативших враг, частично удалось Силам обороны отбить", - сказал он.

Генерал заметил, что на Днепровщине происходит продвижение и увлечение. По словам Романенко, в сентябре с территорий, которые удалось захватить оккупантам, половина находилась именно в этой области.

"Уже в октябре, эта часть составляла 70%. Там условия выполнения боевых оборонных задач отличаются от Донетчины, здесь больше населенных пунктов, промзон и так далее, то есть здесь больше возможностей и уже традиционно формировались все наши оборонные зоны и рубежи", - заявил военный эксперт.

Другое направление – это Константиновка и это район Доброполья. Это, объясняет Романенко, северо-восточная часть Покровска.

Реклама

"Не только в сторону Константиновки, враг продвигается и это следующая их цель. В ближайшее время Константиновка будет атаковаться с трех сторон, непосредственно со стороны Покровска, с Торецкого направления и с востока - это южная часть Временного Яра. Есть в планах враждебных продвигаться дальше по нашему рубежу Константиновка - Дружковка"

Напомним, сейчас в Покровске продолжаются встречные уличные бои . Военный эксперт Михаил Жирохов отмечает, что город остается серой зоной. Россияне не смогли закрепиться, а пытаются удержать позиции.

Вчера, 5 ноября, украинский Генеральный штаб официально отрицал окружение подразделений ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации. Части, обороняющие город, усилены. Кроме того, продолжается Добропольская операция, где в сутки у защитников есть продвижение от 100 до 700 метров. Всего за время операции по состоянию на 5 ноября освобождено 188,9 км, а 249,9 км зачищено от ДРГ противника.