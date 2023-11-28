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Военный эксперт назвал типы вооружения, которые помогут изменить ход войны

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Военный эксперт назвал типы вооружения, которые помогут изменить ход войны

Военный эксперт Петр Черник / Фото: АрмияInform

Оружия нужно много, чтобы применять его регулярно.

Есть конкретные образцы вооружения, которые могут переломить ход российско-украинской войны. Речь идет об авиации, в частности истребителях F-16, дальнобойных ракетах, тяжелых бомбах, РЭБ и т.д.

Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник, пишет 24 канал.

"Если это все применять постоянно, регулярно, без устали хотя бы месяц, то не проблема сломать ход войны", — констатировал Черник.

Что именно нужно

Военный эксперт отметил высокоточную крылатую ракету класса "воздух – земля" AGM-158 JASSM, которая в лучшей комплектации наносит удары на расстояние более 900 километров. Это оружие позволит "выбивать" все вокруг Крыма – с баржами и большими десантными кораблями, которые могут туда что-то довозить, не говоря уже о городе через Керченский пролив.

"С помощью больших ракетных залпов не представляет абсолютно никакой проблемы его (Крымский мост – ред.) уподводнить", – отметил эксперт.

Также нашим военным для достижения результата требуется больше ракет ATACMS.

ВСУ эффективно применяют кассетные боеприпасы на поле боя, акцентирует Черник, придерживаясь принципов. Однако требуются еще и кассетные бомбы. Речь идет о CBU-100, имеющей 247 боевых компонентов в комплектации Mk 118.

"Засеваются несколькими бомбами такие площади, что гибнет все, что может погибнуть, с техникой включительно", – отметил Черник.

Напомним, США ведут переговоры с Грецией о покупке снарядов для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
96
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