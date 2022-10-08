Военный эксперт о взрыве на Крымском мосту: "Это не мы. Это головотяпство!"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что к взрыву на Крымском мосту могла привести халатность российских военных.

Об этом пишет УНИАН.

"Въезд на Крымский мост тщательно контролируется. Там размещены стационарные инспекционно-дозорные радиотехнические комплексы СТ-6035 Управления ведомственной охраны Минтранса РФ, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. То, что мы видели подрыв грузовика, а не ракеты, уже более чем очевидно", – сказал эксперт.

"То есть, грузовик вполне мог перевозить какие-то взрывные материалы, возможно, даже боеприпасы вместе с детонаторами (что запрещено по технике безопасности – ред.) и они детонировали. Грузовик, заполненный взрывчаткой в таком количестве, мог попасть на Крымский мост только после прохождения поста, следовательно, это был грузовик российских силовиков, и провоз осуществлялся по их сведению. В общем... Это не мы. Это головотяпство!" – добавил Коваленко.

Напомним, 8 октября стало известно о взрыве на Крымском мосту, который вызвал масштабный пожар. Российские власти заявили, что вспыхнули семь цистерн с топливом из железнодорожного состава, кроме того, обрушилась часть дорожного полотна.

После взрыва на Крымском мосту оккупанты решили не продавать жителям товаров первой необходимости больше трех килограммов в одни руки, чтобы "избежать искусственного ажиотажа".

Однако в оккупационной администрации Крыма уверяют, что запасов товаров первой необходимости на полуострове хватит сроком до 55 суток, а причин для повышенного спроса вроде бы нет.

Между тем "Российские железные дороги" (РЖД) объявили об остановке железнодорожного сообщения между временно оккупированным Крымом и Россией — все поезда на полуостров отменены, также прекращена продажа билетов на это направление.

А российские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что на автозаправках в Крыму образовались большие очереди. Российские власти уже приступили к работе по подвозу топлива на полуостров и уверяют, что Крым "полностью обеспечен" бензином и дизельным топливом, а запасов хватит минимум на 15 дней.

В настоящее время Крымский мост используется, в частности, для снабжения российской армии на юге Украины. Он является важным путем снабжения российской группировки войск. О необходимости его уничтожения несколько раз говорили украинское военное командование. Однако Украина признавала, что нет оружия, которым могла бы уничтожить мост.

Крымский мост нужно обезвредить, чтобы прервать поставки оружия из России в Крым

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