Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Военный эксперт объяснил, для чего РФ почти каждый день запускает "Шахеды" по Украине

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
474
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Военный эксперт объяснил, для чего РФ почти каждый день запускает "Шахеды" по Украине

Атака дронов-камикадзе "Шахед"/Фото из открытых источников

Иранские "балалайки", как это оружие называют в народе, изрядно досаждают украинцам днями и ночами.

Атаки дронами-камикадзе по Украине регулярны. Таким образом враг пытается "прощупать" нашу ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный, пишет 24 канал.

Ищут пустые участки

Как отметил эксперт, системы ПВО и ПРО защищают города, они защищают поле. Мы не можем прикрыть всю территорию Украины IRIS-T, "Буками" или мобильными группами с пулеметами. Это было бы невероятное количество средств.

"И враг об этом прекрасно знает. Они ищут именно такие пустые участки и там прокладывают маршруты этих "Шахедов", – сказал Нарожный.

Российские войска почти каждый день запускают иранские дроны по территории нашего государства, чтобы отслеживать, как работает украинская ПВО. Им нужно обнаружить, где находятся мобильные группы, где сбили дрон и так далее.

"Они мониторят соцсети, ищут фотографии сбитых дронов", – сказал Нарожный.

Следует в очередной раз напомнить, что украинцев призывают не фотографировать сбитые вражеские дроны и не снимать на видео работу украинской ПВО. Мы должны помогать нашим военным защищать нас, а не мешать.

Напомним, в ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 15 из 20 БПЛА.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
474
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация