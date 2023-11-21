Военный эксперт объяснил, для чего РФ почти каждый день запускает "Шахеды" по Украине

Иранские "балалайки", как это оружие называют в народе, изрядно досаждают украинцам днями и ночами.

Атаки дронами-камикадзе по Украине регулярны. Таким образом враг пытается "прощупать" нашу ПВО.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный, пишет 24 канал.

Ищут пустые участки

Как отметил эксперт, системы ПВО и ПРО защищают города, они защищают поле. Мы не можем прикрыть всю территорию Украины IRIS-T, "Буками" или мобильными группами с пулеметами. Это было бы невероятное количество средств.

"И враг об этом прекрасно знает. Они ищут именно такие пустые участки и там прокладывают маршруты этих "Шахедов", – сказал Нарожный.

Российские войска почти каждый день запускают иранские дроны по территории нашего государства, чтобы отслеживать, как работает украинская ПВО. Им нужно обнаружить, где находятся мобильные группы, где сбили дрон и так далее.

"Они мониторят соцсети, ищут фотографии сбитых дронов", – сказал Нарожный.

Следует в очередной раз напомнить, что украинцев призывают не фотографировать сбитые вражеские дроны и не снимать на видео работу украинской ПВО. Мы должны помогать нашим военным защищать нас, а не мешать.

Напомним, в ночь на 19 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками "Шахед". Силам ПВО удалось сбить 15 из 20 БПЛА.

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