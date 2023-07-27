Военный эксперт объяснил, как и когда лучше наносить третий удар по Крымскому мосту

Нанести удар оптимально по плавучим кранам, которые подойдут для ремонта моста.

Если Украина нанесет мощный третий удар по мосту через Керченский пролив, то это надолго выведет его из эксплуатации.

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Такое мнение в эфире " 24 канала " высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он заявил, что нанести удар оптимально по плавучим кранам, которые подойдут для ремонта моста, поскольку это корабли, в них будет легче попасть, а топливо в кораблях уже сожжет мост, вместе с железнодорожной частью.

"Удар можно наносить тогда, когда опять же будет проходить поезд, то есть еще и поезд перехватить с топливом или боеприпасами. Тогда этот мост как минимум на полгода выйдет из строя и можно будет деоккупировать Крым гораздо проще", — сказал Свитан.

Эксперт заявил, что и сами по себе корабли являются хорошей целью для атаки, против которых можно использовать ракеты Гарпун, Нептуна, Storm Shadow и SCALP.

"Особенно эти ракеты с головками самонаведения. на последнем этапе траектории могут переключаться и на них вообще невозможно влиять посредством систем радиоэлектронной борьбы", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк впервые признал, что за подрывом на Крымском мосту стоит его спецслужба.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов заявил, что подрыв Крымского моста – важнейшая задача для ВСУ.

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