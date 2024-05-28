Военный эксперт объяснил, почему нужно наносить удары по территории РФ именно американским оружием

Затягивание решения западных партнеров по использованию Украиной их оружия по территории РФ может привести к образованию еще одного плацдарма, а возможно и нескольких.

Для нанесения ударов по территории РФ нужно американское оружие. С помощью ATACMS нам нужно уничтожать группировку противника, которая сконцентрирована в 90 км от границы.

Об этом сказал Петр Черник, военный эксперт, полковник ВСУ в эфире "Эспрессо".

Как пояснил эксперт, шведы разрешили применять их оружие, но речь идет об артиллерии, FH77 Archer. Это блестящая, великолепная артиллерийская установка, которая до минуты разворачивается, через 10 секунд делает три выстрела и поехали дальше.

"Но это три выстрела, даже если работает дивизион, то это колонна на марше. Это уже тогда та колонна, которая подходит к границе, – очень хорошо, но не то, что нужно", – заметил полковник ВСУ

Черник отмечает: надо уничтожать ту группировку противника, которая сконцентрирована в 90 км от границы. Кроме того, оно наращивается, и это небезопасно.

"А на это ответ дает только ATACMS. Враг не обманывает и не сидит в палаточных городках, а рассредоточился по лесополосам и лесам. Мы понимаем, что беспилотниками в лесах мы не повоюем", – говорит Черник.

По его словам, требуются кассетные боеприпасы. М39 – одна из разновидностей ATACMS, которая имеет в своей комплектации в пределах 950 субэлементов М74, то есть это некая небольшая мандаринка, начиненная взрывчатыми веществами в металлическом кожухе.

"На высоте 30-40 м над целью распадается в диаметре до 500 м и образует пелену осколков со скоростью 1000 м/с. И высекает все, что только может, и дерево, и живого человека в том числе", — акцентировал полковник запаса ВСУ .

Когда такими ракетами на тех расстояниях мы начнем засыпать скопления вражеских войск, уверяет он, тогда до границы некому будет дойти.

Ранее речь шла о том, что удары украинских беспилотников по радиолокационным станциям на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы России.

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