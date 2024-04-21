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Военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно контрнаступление ВСУ

Военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

Нам нужно отразить атаки окупантов, продолжать глубокие удары по территории РФ и уменьшать их способности там.

В этом году на локальные и тактические наступления в ВСУ должно хватить средств. Что касается больших – надо концентрировать больше сил.

Об этом сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Нужны и люди, и средства", – подчеркнул он.

На войну влияют несколько факторов

По словам Мусиенко, самым важным фактором является ситуация на поле боя. Но есть еще внутренняя ситуация в РФ, удары по тылам. И дестабилизация у врага имеет большое значение.

"Если нам удастся объединить компонент отразить атаки врага, продолжать глубокие удары по территории РФ и уменьшать их способности там. Открывать пространство для еще больших атак и дестабилизировать РФ изнутри тогда это будет создавать и подходящий фон для перехода в контратаки. Но, для большого контрнаступления нужны силы и концентрация удара», – объясняет Мусиенко.

По мнению эксперта, ВСУ продолжат наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) продолжится. И мы можем объяснить международным партнерам, почему это необходимо. При этом, признает Мусиенко, со временем Россия найдет средства ПВО для прикрытия НПЗ.

"А каким образом они их прикроют? Снимут откуда-то. Тогда улетит по другим объектам. Потому что в России очень много разных объектов, на все не хватает ПВО. И потому они вынуждены выбирать", – отметил Мусиенко.

Так, в случае прикрытия НПЗ государство-агрессор откроет другие военные объекты, как склады или аэродромы.

Ранее Мусиенко сказал, каковы последствия уничтожения российских радаров.

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