Военный эксперт оценил возможности РФ наносить массированные ракетные удары по Украине

Возможность РФ наносить массированные ракетные удары по Украине и не увеличилась, и не уменьшилась. Сейчас россияне мощно атакуют раз в 2-3 месяца, но разным вооружением.

Об этом в эфире "1+1" сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Как пояснил эксперт, россияне могут распределять вооружение. Так, они наносят масштабные удары раз в 2-3 месяца. Оккупанты делают это таким образом, чтобы можно было нанести 2-3 удара не очень масштабные, но все же с применением различных видов вооружений.

"По количеству ракет – она (возможность РФ наносить удары – ред.) не увеличилась, но, к сожалению, и не уменьшилась. То есть возможности для производства, к сожалению, у врага еще сохраняются. Вот такого количества (121 ракеты – ред.)", – подытожил военный эксперт.

Ранее военный эксперт Олег Жданов предположил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар.

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