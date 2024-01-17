Военный эксперт предположил, какие цели могут поразить французские ракеты SCALP

От ударов россияне уже не оправятся.

Франция передаст Украине 40 ракет SCALP Такого количества хватит для удара по 10 – 15 вражеским целям.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Куда могут ударить ракеты SCALP

Как отметил Свитан, в среднем на один объект тратится 2-4 ракеты, однако все зависит от размера цели и сложности прохождения. SCALP может добраться до Керченского моста и, более того, взять его под оперативный контроль. Также 40 ракет могут попасть по 20 российским кораблям – по 2 ракеты на каждый.

"Это выведет из строя практически треть оставшегося в России Черноморского флота. Россияне больше не оправятся от этого удара на море. Главное найти определенные механизмы пуска ракет такого уровня", — подчеркнул Свитан.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "будет продолжать помогать Украине удерживать линию фронта и защищать небо".

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