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Военный эксперт предположил, какие цели могут поразить французские ракеты SCALP

Военный эксперт предположил, какие цели могут поразить французские ракеты SCALP

От ударов россияне уже не оправятся.

Франция передаст Украине 40 ракет SCALP Такого количества хватит для удара по 10 – 15 вражеским целям.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Куда могут ударить ракеты SCALP

Как отметил Свитан, в среднем на один объект тратится 2-4 ракеты, однако все зависит от размера цели и сложности прохождения. SCALP может добраться до Керченского моста и, более того, взять его под оперативный контроль. Также 40 ракет могут попасть по 20 российским кораблям – по 2 ракеты на каждый.

"Это выведет из строя практически треть оставшегося в России Черноморского флота. Россияне больше не оправятся от этого удара на море. Главное найти определенные механизмы пуска ракет такого уровня", — подчеркнул Свитан.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "будет продолжать помогать Украине удерживать линию фронта и защищать небо".

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