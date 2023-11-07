Военный эксперт предположил, каким будет худший сценарий по Авдеевке

Россияне продолжают сосредотачивать свое внимание на Авдеевке. Может сложиться ситуация, в которой ВСУ придется отходить.

Об этом в эфире телемарафона сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

У нас будет два варианта

Как отметил эксперт, сейчас россияне готовят третью волну, подтягивая войска. Между северным и южным флангами вокруг Авдеевки около 10 километров. Они хотят запереть это кольцо для того, чтобы потом можно было выдавить наши войска с коксохимического завода и господствующей высоты этого террикона.

"Мы это тоже знаем. Пока те силы, которые они там сосредотачивают – есть надежда, что мы сможем теми силами и средствами, которые у нас есть, дать отпор. Если они действительно еще более усилят, то есть соберут какое-то сумасшедшее количество людей и техники, то у нас будет 2 варианта. Или добавлять резервы для того, чтобы удержать этот город, или отходить", – говорит Гетьман.

Даже если придется отойти, уверяет он, то существенных стратегических изменений на Восточном фронте (от Купянска до Угледара) не произойдет. Конечно, это будет неприятно с тактической точки зрения, но о каком-то прорыве или поразительном негативе для наших Вооруженных сил речь не идет.

"Это самый плохой сценарий, надеюсь, что он не произойдет. Но Авдеевка уже выполнила свою военную функцию – так же как когда-то это выполнил Бахмут. Там уничтожено большое количество российской живой силы и техники. Мы обескровливаем по немножко его армию, держа на том участке фронта оборону", – резюмировал майор запаса ВСУ.

Напомним, российские войска пытаются взять Авдеевский коксохимический завод, постоянно его штурмуют.

Читайте также: