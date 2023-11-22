Военный эксперт предположил, каковы намерения врага на Харьковщине

Оккупанты перегруппировываются и будут пытаться атаковать.
Армия РФ постарается перекрыть логистику ВСУ и выйти на Купянск-Узловой. Цель россиян – форсирование реки Оскол.
Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".
Какие цели и перспективы врага
По словам эксперта, Россия провела ротацию группировки, которая находится на Лимано-Купянском направлении. Туда оккупанты привлекают резервную армию, которую нельзя считать полноценной, потому что она укомплектована не более чем на 60%. На этом направлении, подчеркивает Гетьман, было:
- свыше 130 тыс. российских военнослужащих;
- более 800 единиц ствольной артиллерии;
- около 500 ракетных систем залпового огня;
- 1000 танков;
- 1000 БТР и БМП.
Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что это была действительно мощная группировка.
"Они (российские войска – ред.) пытались делать танковые удары весной и летом, но им это не очень удавалось. Оккупанты истощились, сделали перегруппировку и будут пробовать атаковать, чтобы выйти как минимум на Купянск-Узловой", – отметил он.
Российские захватчики намерены выйти на реку Оскол, чтобы затем пытаться ее форсировать, добраться до западного берега и продолжать наступательные действия. Впрочем, украинские бойцы убеждены: достичь поставленной задачи оккупантам не удастся. Дело в том, что даже в случае потенциального отхода ВСУ смогут отойти за реку Оскол.
"С правого берега ВСУ построили очень мощные фортификационные сооружения, там огневые артиллерийские позиции. Поэтому подойти россиянам будет очень тяжело. Это в случае если придется отойти за реку на несколько км. Пока этого делать не нужно", – резюмировал Алексей Гетьман.
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