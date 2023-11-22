Военный эксперт предположил, каковы намерения врага на Харьковщине

Армия РФ постарается перекрыть логистику ВСУ и выйти на Купянск-Узловой. Цель россиян – форсирование реки Оскол.

Об этом сообщил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

Какие цели и перспективы врага

По словам эксперта, Россия провела ротацию группировки, которая находится на Лимано-Купянском направлении. Туда оккупанты привлекают резервную армию, которую нельзя считать полноценной, потому что она укомплектована не более чем на 60%. На этом направлении, подчеркивает Гетьман, было:

свыше 130 тыс. российских военнослужащих;

более 800 единиц ствольной артиллерии;

около 500 ракетных систем залпового огня;

1000 танков;

1000 БТР и БМП.

Учитывая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что это была действительно мощная группировка.

"Они (российские войска – ред.) пытались делать танковые удары весной и летом, но им это не очень удавалось. Оккупанты истощились, сделали перегруппировку и будут пробовать атаковать, чтобы выйти как минимум на Купянск-Узловой", – отметил он.

Российские захватчики намерены выйти на реку Оскол, чтобы затем пытаться ее форсировать, добраться до западного берега и продолжать наступательные действия. Впрочем, украинские бойцы убеждены: достичь поставленной задачи оккупантам не удастся. Дело в том, что даже в случае потенциального отхода ВСУ смогут отойти за реку Оскол.

"С правого берега ВСУ построили очень мощные фортификационные сооружения, там огневые артиллерийские позиции. Поэтому подойти россиянам будет очень тяжело. Это в случае если придется отойти за реку на несколько км. Пока этого делать не нужно", – резюмировал Алексей Гетьман.

Напомним, в ISW оценили, как мороз и снег на фронте повлияют на активные боевые действия.

Читайте также: