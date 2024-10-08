Военный эксперт рассказал о тяжелой ситуации под Курахово: детали

Обвала фронта после выхода Сил обороны из Угледара Донецкой области нет. Бойцы могут отойти ближе к Курахово, если оккупанты продолжат сохранять давление.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК.Украина.

"Обвал фронта нет и, я думаю, не будет. Единственное, что надо понимать, если враг сможет сохранить такое давление, нам придется отходить поближе к Курахово, чтобы с новых участков держать оборону и пытаться остановить РФ. Курахово станет мощным защитным редутом", – высказался военный эксперт.

По его словам, ситуация на направлении сейчас находится под контролем. Он подчеркнул, что пока нельзя сказать, что после захвата Угледара россияне получили стратегическую перспективу, чтобы развить стремительный темп наступательной операции.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что армия РФ продвинулась на Донетчине и захватила еще два населенных пункта – Желание Первое и Стельмаховку.

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