Военный эксперт рекомендует уезжать из большого областного центра: что известно

Эвакуация. / © Associated Press

Реклама

В течение последней недели россияне активно продвигаются на Сумском направлении. Ситуация для города Сум сложная. Российские войска активно обстреливают город.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев интервью Главреду.

"Поэтому я советую жителям Сум - хоть детей, пожилых людей вывозить в более безопасные регионы страны и быть готовыми к обороне города, потому что враг выполняет приказ Путина", - подчеркнул военный эксперт.

Реклама

Главная цель оккупантов – создание так называемой санитарной или буферной зоны.

Вместе с тем, эксперт выразил надежду, что россияне дойдут до передовых оборонительных рубежей и не смогут продвигаться дальше.

"Надеюсь, что генерал Артюх, бывший руководитель ОВА, сделал все необходимое для качественного обустройства фортификаций, чтобы те выполняли свое главное назначение. Но учитывая динамику на поле боя — будем смотреть. Если произойдет прорыв из-за этих фортификаций, это может свидетельствовать либо о плохой работе ОВ, либо о том, что о том, что о том, что в плохую работу ова, или о том, что о том, что я имею в виду, не оставляет желать лучшего?" пробиваться даже сквозь наши оборонительные сооружения", - высказался Селезнев.

Отметим, эксперт убежден, что основные усилия РФ планирует сосредоточить на Донбассе. Поэтому города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка будут для них приоритетными целями.

Реклама

Напомним, аналитики проекта DeepState заявляют о том, что армия РФ продолжает продвигаться на Сумщине. На дистанции 20-25 км российские военные смогут атаковать Сумы FPV-дронами на оптоволокне.

По их информации, на 5 июня враг оккупировал десять населенных пунктов Сумской области. Ситуация очень динамичная.

Между тем пограничники подчеркивают, что Россия применяет авиацию и новую тактику штурмов - производит сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами.

Дата публикации 21:01, 04.06.25 Количество просмотров 451 Жуткий удар по Сумам в день траура: взрывы попали в прямой эфир!