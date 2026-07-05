Военный эксперт сказал, с каким оружием у Украины есть проблема

Эффективность ПВО Украины возросла, но до сих пор не все типы ракет мы можем сбить

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Украина испытывает трудности с перехватом большого количества баллистики, которую, в частности, враг направил во время предварительной массированной атаки.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, вероятнее, до 2027 года Украина не получим образцы ракет, которые бы противодействовали баллистике, потому что это оружие высокотехнологично и сложно в производстве, так же как баллистические ракеты.

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«За год Lockheed Martin выпускает ориентировочно 700 ракет, а мы используем в среднем по 2 ракеты на одну воздушную цель. То есть, если мы говорим о том, что противник будет с такой интенсивностью наносить удары, как он это сейчас делает, а именно по 50 — 70 ракет, то получается, что мы будем ежемесячно тратить 100 — 140 противобаллистических. На сколько нам хватит мирового производства Patriot, если будут передавать их только нам? На 4-5 месяцев и все», — сказал Грабский.

Напомним, западные лидеры приняли решение о расширении военного производства в Украине. Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии для производства современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

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