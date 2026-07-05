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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
808
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Военный эксперт сказал, с каким оружием у Украины есть проблема

Самая сложная проблема для Украины — перехват российских баллистических ракет и дефицит зенитных ракет к системам Patriot.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Эффективность ПВО Украины возросла, но до сих пор не все типы ракет мы можем сбить

Эффективность ПВО Украины возросла, но до сих пор не все типы ракет мы можем сбить

Украина испытывает трудности с перехватом большого количества баллистики, которую, в частности, враг направил во время предварительной массированной атаки.

Об этом в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его мнению, вероятнее, до 2027 года Украина не получим образцы ракет, которые бы противодействовали баллистике, потому что это оружие высокотехнологично и сложно в производстве, так же как баллистические ракеты.

«За год Lockheed Martin выпускает ориентировочно 700 ракет, а мы используем в среднем по 2 ракеты на одну воздушную цель. То есть, если мы говорим о том, что противник будет с такой интенсивностью наносить удары, как он это сейчас делает, а именно по 50 — 70 ракет, то получается, что мы будем ежемесячно тратить 100 — 140 противобаллистических. На сколько нам хватит мирового производства Patriot, если будут передавать их только нам? На 4-5 месяцев и все», — сказал Грабский.

Напомним, западные лидеры приняли решение о расширении военного производства в Украине. Соединенные Штаты и европейские государства договорились предоставить Киеву специальные лицензии для производства современных систем противовоздушной обороны и ракет большой дальности.

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Дата публикации
Количество просмотров
808
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