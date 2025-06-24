Военный хотел организовать канал побега в Молдову для СЗЧшников: на чем "прогорел"

Изъятые средства

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Военный пытался наладить схему незаконной переправки в Молдову СЗЧшников (самовольное оставление части).

О деталях незаконной схемы пересечения границы рассказали в ГБР.

В апреле 2025 года злоумышленник решил сбежать за границу. Для этого он обратился к пограничнику с предложением предоставить данные о графиках дежурств и помочь пересечь границу через Днестр на резиновой лодке.

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За это военный предложил взятку в размере 2,5 тыс. долларов США. В случае удачного бегства он пообещал привлечь других «клиентов» — военных в статусе СЗЧ.

Однако пограничник «сдал» военного стражам порядка. Его задержали «с поличным» во время передачи средств. Злоумышленнику грозит наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее офицер «Азова» Арсен «Лемко» Дмытрык назвал одну из главных причин, почему бойцы бегут в СЗЧ.