Военный и дипломатический: Данилов объяснил, от чего будет зависеть метод деоккупации Крыма

От поведения России будет зависеть, каким образом Украина будет освобождать Крым от оккупантов.

Деоккупация Крыма может происходить и военным, и дипломатическим путем. При выборе пути Украина будет руководствоваться поведением России.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"Сейчас есть понимание, что этот путь (освобождение Крыма – ред.) может быть как военным, так и дипломатическим. Все зависит от поведения страны-террориста, захватившей часть украинской территории", — отметил Данилов.

По его словам, Украина предпочитает дипломатический вариант, поскольку так можно будет избежать жертв и трагедий.

"Если не работает дипломатический путь, если страна-террорист не хочет добровольно покидать Украину, мы имеем право разрабатывать свое видение дальнейшего способа освобождения своей территории", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что Украина готова обсудить будущее Крыма, когда наше государство достигнет пределов оккупированного РФ полуострова. Однако ориентироваться, прежде всего, нужно на решение президента Владимира Зеленского. Именно он решит, нужно ли идти на переговоры с Россией по поводу деоккупации Крыма.

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