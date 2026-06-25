Военный из "Скалы" обстрелял автомобиль иностранных журналистов: подробности инцидента

Последствия обстрела автомобиля журналистов / © dariandmelani.com.ua

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Главный продюсер Sky News в Украине, украинский документалист Азад Сафаров заявил, что весной 2025 года во время работы британских тележурналистов в Донецкой области военнослужащий из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» открыл огонь по автомобилю, в котором находилась водительница медиагруппы.

Об этом Сафаров сообщил в Facebook на фоне общественного резонанса вокруг подразделения.

«Впервые говорю о том, что произошло больше года назад. Раньше молчал по разным причинам», — написал журналист.

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По его словам, инцидент произошёл в марте 2025 года недалеко от Доброполья во время обычной съемки для британского телеканала Sky News.

Сафаров рассказал, что группа прибыла на позиции на двух автомобилях. Один из них вместе с водителем и пресс-офицером оставили возле командно-наблюдательного пункта полка.

«Договорились с пресс-офицером, что машину спрячут, а водительнице разрешат посидеть в штабе, в укрытии», — отметил он.

Однако, по словам продюсера, водительницу не пригласили в укрытие и приказали оставаться в автомобиле, в то время как пресс-офицер сам спустился в безопасное место.

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В машину выпустили 12 пуль

Около 23:30, как утверждает Сафаров, к автомобилю подошёл неизвестный военный и открыл огонь практически вплотную со стороны водительского сиденья.

«К счастью, машина иностранцев бронирована. Водительница не пострадала», — написал он.

После стрельбы, по словам журналиста, другой военный начал собирать гильзы и потребовал немедленно покинуть место происшествия.

«Сказал водительнице, чтобы она „убиралась, потому что сейчас другие машины начнут стрелять“», — отметил Сафаров.

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В конце концов женщина самостоятельно добралась до другого подразделения, связалась с коллегами через Starlink, после чего вся группа покинула район съемок.

«Мы насчитали 12 пулевых отверстий на машине. Двенадцать. Нам очень повезло, что машина бронированная», — подчеркнул продюсер Sky News.

Никакой реакции после обращений

Сафаров прямо заявил, что инцидент произошел во время работы именно с 425-м полком «Скала».

«Да, это была съемка с 425-м полком „Скала“. Та самая „Скала“. За все эти годы с нами такого никогда не случалось», — написал он.

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По словам журналиста, после инцидента командир подразделения пообещал провести расследование, однако за более чем год никаких результатов так и не было.

«Командир полка, подполковник, пообещал разобраться. Но до сих пор никакого ответа», — отметил Сафаров.

Он также сообщил, что обращения в пресс-центр оперативного направления и Генеральный штаб ВСУ остались без ответа.

По словам Сафарова, британская телерадиокомпания сознательно отказалась от публичного скандала из-за поддержки Украины во время войны.

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«Sky News мог бы раздуть скандал на международном уровне, но не стал этого делать, потому что болеет за нашу страну», — подчеркнул он.

Впрочем, сейчас журналист решил обнародовать подробности случившегося.

«Сейчас, читая о „Скале“, я понимаю, что здесь нет смысла молчать. Это ужас», — подытожил Сафаров.

Скандал вокруг «Скалы» — что известно

Напомним, что в июне 2025 года Офис военного омбудсмена Украины совместно с Военной службой правопорядка выявил группу инструкторов, организовывавших издевательства в 425-м ОШП «Скала». Несмотря на показания бойцов и проверку на полиграфе, расследование правоохранительных органов до сих пор не дало результатов.

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Кроме того, издание «Бабель» опубликовало расследование о 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». По данным журналистов, с конца 2025 года до весны 2026-го среди новобранцев полка произошло не менее 26 небоевых смертей.

Накануне, 24 июня, стало известно, что Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека приступает к проверке информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

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